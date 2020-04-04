Reuters: Трамп считает, что Москва и Эр-Рияд хотят стабилизации нефтяного рынка

Президент США Дональд Трамп полагает, что его российский коллега Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман хотят стабилизации мирового нефтяного рынка. Об этом, как сообщило в пятницу агентство Reuters, глава вашингтонской администрации заявил на проходящей в Белом доме встрече с представителями энергетической отрасли, пишет ТАСС.

"Президент Путин и наследный принц очень хотят, чтобы что-то произошло. То, что происходит сейчас, плохо для них. Я говорил с ними обоими, скоро мы вам об этом расскажем", - отметил Трамп.

По данным пресс-пула Белого дома, во встрече принимают участие руководители крупных энергетических компаний, в частности Chevron и Exxon Mobil, а также вице-президент США Майкл Пенс, несколько американских законодателей и представители администрации, в том числе министр энергетики США Дэн Бруйетт.

"Как вы знаете, мы заполняем национальные резервы <...> При такой цене, как вы понимаете, мы бы хотели заполнить каждую емкость", - сказал Трамп собравшимся.