Во Франции 588 человек скончались за сутки от Covid-19

Во Франции 588 человек умерли за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов, зафиксированных в больницах страны, превысило 5 тысяч. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения республики Жером Саломон, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Он отметил, что "в настоящий момент госпитализированы 27 432 пациентов, из них свыше 6 тысяч находятся в отделениях интенсивной терапии". По его словам, Минздрав Франции внимательно следит за ситуацией в домах престарелых, из которых более 3 тысяч сообщили о случаях заражения коронавирусом.