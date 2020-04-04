Коалиция во главе с США покидает авиабазу Аль-Такадум в Ираке

Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США уходят с авиационной базы Аль-Такадум, расположенной в провинции Анбар в центральной части Ирака. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" полковник Майлс Кэггинс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Спустя месяцы планирования коалиция покидает авиабазу Аль-Такадум <...> и передает правительству Ирака имущество на сумму $3,5 млн. Уйдут 500 членов "Непоколебимой решимости". ВС Ирака продолжают решительно бороться с "Исламским государством" в провинции Анбар", - написал Кэггинс.

26 марта иностранный контингент эвакуировался с базы Эль-Кияра, находящейся под иракским Мосулом. 29 марта международная антитеррористическая коалиция объявила о передаче иракской армии авиабазы, расположенной в провинции Киркук на севере страны. 30 марта иракский новостной портал "Багдад аль-Яум" проинформировал, что коалиция передала в ведение иракской армии свой штаб в провинции Найнава, расположенной на севере страны у границы с Сирией.

По словам представителя коалиции полковника Винсента Паркера, процесс эвакуации с баз на территории Ирака был заранее спланирован и "не связан ни с атаками на базы коалиции, ни со сложившейся ситуацией из-за распространения в Ираке коронавируса".