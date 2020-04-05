https://news.day.az/world/1220209.html В Грузии от коронавируса скончался второй пациент
В Грузии от коронавируса скончался второй пациент
В Грузии от коронавируса скончалась 81-летняя женщина - второй пациент. Как передает Day.Az со ссылкой на Первый канал Грузии заявил глава Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани.
По его словам, пациентка страдала от ряда острых и хронических заболеваний, что сделало симптоматическое лечение неэффективным.
Напомним, что накануне скончалась инфицированная коронавирусом пожилая женщины, у которой были тяжелые хронические заболевания
В Грузии подтверждено 170 случаев заражения коронавирусом. Двое пациентов умерли. Выздоровело 36.
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