Власти Британии призвали граждан соблюдать карантин, а не загорать в парках

Власти Великобритании призвали население соблюдать карантин, предупредив, что желание позагорать не является достаточно веским поводом для того, чтобы выходить на улицу. На эти выходные выпал самый теплый с прошлого октября выходной в стране, воздух прогрелся до 21 градуса, и многие британцы отправились в парки и на пляжи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Большинство людей следуют критически важным рекомендациям органов общественного здравоохранения и остаются дома. Но есть небольшое число граждан, которые до сих пор не делают этого, и довольно сложно в это поверить", - заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News министр здравоохранения и социальных дел страны Мэтт Хэнкок. "Принятие солнечных ванн противоречат правилам, которые были выработаны по важным соображениям общественного здравоохранения", - сказал глава ведомства.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям разрешено покидать дома лишь в крайних случаях: поехать на работу и вернуться с нее, сходить за покупками, в аптеку или к врачу, один раз в день заняться спортом - совершить пробежку, прогулку, прокатиться на велосипеде.

Карантина словно и нет

Однако, как убедился корреспондент ТАСС, пройдясь по парку Хэмпстед-хит на севере столицы, многие позволяют себе больше разрешенного правительством. Практически все лавочки заняты загорающими. Некоторые, расстелив покрывало на траве, отдыхают всей семьей. Кругом бегают собаки, катаются велосипедисты и дети на самокатах.

Судя по публикациям СМИ, аналогичная ситуация - и во всех остальных парках. Воскресные газеты, для которых эта тема стала одной из основных, опубликовали фото людей, отдыхающих в общественных местах по всей стране.

При этом глава Минздрава отметил, что многие британцы честно соблюдают требование соблюдать дистанцию в два метра. Пешеходы делают большой круг, чтобы обойти друг друга, или останавливаются, чтобы пропустить идущих навстречу. Многие общаются друг с другом на безопасном расстоянии.

Карантин соблюдается и членами одной семьи, проживающими раздельно. Так, корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как дедушка и бабушка, приехавшие навестить дочь и годовалого внука, стояли на улице и общались на большом расстоянии, не подходя друг к другу.

Но все же встречается очень много людей, которые ходят по улицам точно так же, как и до вспышки пандемии, когда ежедневно в стране фиксируется по 700 летальных исходов от заболеваний, вызванных корнавирусом.

Королева делает свой ход

В этой связи власти не исключают ужесточения карантина. "Мы будем вынуждены принять меры. Если вы не хотите, чтобы мы запретили занятия спортом или другие виды активности на улице - не нарушайте правила", - заявил в эфире Би-би-си в воскресенье Хэнкок.

В воскресенье вечером к нации обратится королева Великобритании Елизавета II. О необычности этого шага говорит уже то, что ранее монарх, которой в этом месяце исполнится 94 года, лишь трижды обращалась к нации в моменты кризисов и скорбных событий.

Источник газеты The Sunday Times назвал предстоящее выступление королевы "козырной картой", которое правительство решило разыграть для того, чтобы поднять уровень гражданской ответственности. "Мы попросили у всей страны пойти на огромные жертвы, и жизнь стала сложнее для большого числа людей. Обращение Ее Величества королевы в эти времена будет очень важным, чтобы помочь поднять дух нации", - приводит издание слова источника на Даунинг-стрит.

Как следует из уже опубликованных выдержек выступления главы государства, Елизавета II призовет своих подданных проявить "свойственные для страны" выдержку и решимость во время эпидемии заболевания.

О ситуации в стране

По данным на 4 апреля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 44 000, 4 313 человек умерли. В британском правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше числа подтвержденных случаев, так как анализы берутся исключительно у госпитализированных пациентов. Речь идет о тяжелых случаях, так как всем людям с симптомами заболевания, у которых болезнь протекает в легкой форме, рекомендуется самоизолироваться дома и не обращаться к врачам.

На прошлой неделе у премьер-министра Бориса Джонсона была обнаружена коронавирусная инфекция, а в пятницу глава правительства заявил о том, что у него сохраняются симптомы заболевания. Коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок - они уже выздоровели. Неделю провел дома с подозрением на инфекцию и глава Минобороны Бен Уоллес, также уже объявивший о выздоровлении. В самоизоляции по-прежнему находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти и главный советник премьера Доминик Каммингс.