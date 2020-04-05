В Турции провели успешное испытание вакцины от коронавируса на животных

Турецкие врачи провели успешные испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса нового типа на животных. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье профессор столичного университета Хаджеттепе Атеш Кара, который входит в научный комитет Турции по изучению коронавируса.

"Есть хорошая новость. При помощи микроигл на лейкопластыре животным была введена вакцина от коронавируса, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам. Теперь пришло время проверить, защитит ли она людей от болезни", - написал он на своей странице в Twitter.

Между тем, сейчас вакцины от коронавируса в России испытывают на животных - мышах, хорьках, низших приматах. Эти испытания, как ожидается, завершатся к концу апреля. В субботу генеральный директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что доклинические исследования предполагается начать 11 мая, а клинические могут начаться 29 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 65 тыс. смертельных исходов.