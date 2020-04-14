МВФ спрогнозировал цену на нефть в $45

Международный валютный фонд предсказывает повышение цены на нефть до $45 за баррель после 2021 года. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на главного экономиста организации Гиту Гопинат, передает Day.Az.

"Согласно нашим прогнозам, цена на нефть будет в районе $35 в 2020 году и примерно на том же уровне в 2021 году, а потом опять вырастет до $45", - сказала Гопинат.

Она подчеркнула, что этот уровень все равно ниже докризисного.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.