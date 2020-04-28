Ким Чен Ын работает в обычном режиме

Лидер КНДР Ким Чен Ын выполняет государственные дела в обычном режиме. Об этом заявил министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль, выступая на парламентской сессии Национального собрания Южной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В свою очередь, министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что "никаких необычных признаков внутри Северной Кореи" нет. По ее мнению, Пхеньян сосредоточился на предотвращении распространения COVID-19. На это указывают сообщения о закладке фундамента новой больницы в столице и расширении бюджета страны на здравоохранение.

Ранее северокорейские СМИ сообщали, Ким отправлял дипломатические письма и передавал подарки почетным гражданам. При этом новые фотографии лидера КНДР не публикуются. Последний раз он появлялся на публике 11 апреля.

25 апреля распространились слухи о болезни и даже смерти Ким Чен Ына в результате перенесенной им операции на сердце. В Северной Корее эти слухи опровергают, называя их "ложной и злонамеренной информацией".