Три человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ в США

Три человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Глендейле (штат Аризона). Как сообщил в четверг телеканал CNN, инцидент произошел поздно вечером в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Отмечается, что к моменту прибытия полиции злоумышленник уже прекратил стрельбу. Полицейские смогли его задержать.

Полиция ведет расследование, изучаются мотивы преступления.