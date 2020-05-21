https://news.day.az/world/1237179.html Три человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ в США
Три человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ в США
Три человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Глендейле (штат Аризона). Как сообщил в четверг телеканал CNN, инцидент произошел поздно вечером в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным телеканала, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Отмечается, что к моменту прибытия полиции злоумышленник уже прекратил стрельбу. Полицейские смогли его задержать.
Полиция ведет расследование, изучаются мотивы преступления.
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