Суд отклонил иск Нигерии против компаний Shell и Eni

Английский суд отклонил иск Нигерии против Royal Dutch Shell и Eni на $1,1 миллиард, передает Reuters.

Иск касался нигерийского месторождения OPL 245, а суд заявил, что у него нет соответствующей юрисдикции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Правительство Нигерии подало иск в коммерческий суд в Лондоне в 2018 году, утверждая, что платежи, произведенные компаниями за получение лицензии на добычу нефти на месторождении OPL 245 в 2011 году, были использованы для откатов и взяток.

Судья Бутчер заявил в своем решении, что Высокий суд "должен отказаться от юрисдикции в иске против" Shell и другими обвиняемыми.

В компании Eni ранее заявили, что компания не сделала ничего плохого, однако не прокомментировала решение суда. Представитель Shell заявил, что компания приветствует это решение.

Сообщалось, что власти Нигерии обратились с исковым заявлением в коммерческий суд Лондона в отношении нефтяных компаний Eni и Royal Dutch Shell, обвинив их во взятках бывшим членам правительства страны.

В пресс-службе правительства Нигерии заявили о том, что данные компании перечислил экс-министру нефти Нигерии Дэну Этете в общей сложности $1,09 миллиарда.

После получения данной взятки, как утверждается, чиновник в 2011 году одобрил выдачу Eni и Shell лицензий на разработку нефтяных месторождений на шельфе Нигерии в блоке OPL 245.