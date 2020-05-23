https://news.day.az/world/1237847.html В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
"В Москве скончались 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице умерли 1 934 человека с подтвержденным заражением коронавирусом.
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