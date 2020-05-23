https://news.day.az/world/1237856.html Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,6 миллиона
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,6 миллиона
В Соединенных Штатах с начала пандемии коронавируса зарегистрирован 1 600 481 случай заражения коронавирусом, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику распространения COVID-19 в мире, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Число жертв инфекции в США, по данным университета, достигло 95 921 человека, излечились 350 135.
Всего в мире по состоянию на 04:45 по московскому времени выявлено 5 209 266 заболевших и 338 121 умерших от коронавирусной инфекции, излечились 2 054 125 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре