В Украине число умерших от коронавируса превысило 600

Число случаев заболеваемости коронавирусом в Украине за сутки выросло на 432, до 20 580, еще 17 человек скончались, всего жертв 605.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В целом за время пандемии, по словам Степанова, в Украине заболели 20 580 человек. Всего выздоровели 6 929 человек, умерли 605 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.