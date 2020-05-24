В Бразилии резкий рост смертей от COVID-19

Число летальных исходов заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Бразилии увеличилось за последние сутки на 965, до 22 013. Об этом свидетельствуют обновленные в субботу вечером данные бразильского Минздрава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это самый высокий результат для выходных дней, которые обычно отмечаются более низкими показателями из-за того, что диагностические лаборатории работают с меньшей интенсивностью. Количество летальных исходов на 100 тыс. человек населения составляет 10,5, уровень смертности - 6,3%. Количество случаев инфицирования в стране достигло 347 398, за минувшие 24 часа подтверждено более 16,5 тыс. новых диагнозов.

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 80,5 тыс. инфицированных и более 6 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стала Сеара (35 112), затем следует Рио-де-Жанейро (34 533). В этих штатах жертвами пандемии стали 2 308 и 3 905 человек соответственно.

Тяжелая эпидемическая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (свыше 26,7 тыс. заразившихся и 2 144 умерших) и Мараньян (свыше 18,7 тыс. инфицированных и 722 умерших), а также в штатах Амазонас (свыше 28,8 тыс. инфицированных и 1 744 умерших) и Пара (почти 22,7 тыс. инфицированных и 2 001 умерший) на севере страны. По данным Минздрава, хотя бы один случай заражения зарегистрирован почти в 2/3 муниципалитетов страны.