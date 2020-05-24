https://news.day.az/world/1238138.html Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике
Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Глава республики провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Совещание было посвящено обсуждению требований по укреплению сил национальной обороны. Также лидер КНДР поднял вопрос сдерживания ядерной войны средствами внутренней и внешней политики.
Однако дата проведения заседания не называется. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фото северокорейского лидера, а также подписанные 23 мая приказы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре