Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава республики провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Совещание было посвящено обсуждению требований по укреплению сил национальной обороны. Также лидер КНДР поднял вопрос сдерживания ядерной войны средствами внутренней и внешней политики.

Однако дата проведения заседания не называется. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фото северокорейского лидера, а также подписанные 23 мая приказы.