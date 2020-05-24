От коронавируса скончался экс-спикер парламента Кыргызстана

Экс-спикер парламента Кыргызстана Мукар Чолпонбаев скончался сегодня от коронавирусной инфекции. Информацию 24.kg подтвердили в Минздраве, передает Day.Az.

По словам замглавы ведомства Нурболота Усенбаева, он получал лечение в Республиканской инфекционной клинической больнице и был подключен к аппарату ИВЛ.