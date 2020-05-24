https://news.day.az/world/1238173.html От коронавируса скончался экс-спикер парламента Кыргызстана
От коронавируса скончался экс-спикер парламента Кыргызстана
Экс-спикер парламента Кыргызстана Мукар Чолпонбаев скончался сегодня от коронавирусной инфекции. Информацию 24.kg подтвердили в Минздраве, передает Day.Az.
По словам замглавы ведомства Нурболота Усенбаева, он получал лечение в Республиканской инфекционной клинической больнице и был подключен к аппарату ИВЛ.
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