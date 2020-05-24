Роухани и Эрдоган обсудили открытие воздушных границ в условиях пандемии

Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обсудили открытие воздушных границ в условиях коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом следует из опубликованного на сайте президента Ирана релиза.

"В текущих условиях открытие сухопутных и воздушных границ с соблюдением медицинских предписаний, а также возобновление торговли и перемещения товаров является необходимостью", - заявил Роухани Эрдогану, следует из опубликованного на сайте президента Ирана релиза.

В свою очередь, президент Турции отметил, что по этому поводу будут изданы необходимые распоряжения.

Роухани и Эрдоган также обсудили обмен опытом и информацией в вопросе противодействия распространению коронавируса, отметив пользу этого процесса.