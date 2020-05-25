В Армении занято более 80% реанимационных коек

Более 80% реанимационных коек в Армении на текущий момент заняты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ИА "Красная Весна", об этом сообщил министр здравоохранения страны Арсен Торосян на своей странице в Facebook.

"Из 186 реанимационных коек, доступных для лечения коронавирусной болезни, 154 в настоящее время заняты, и только 32 свободны", - сообщил министр.

Торосян отметил, что на текущий момент количество тяжелобольных пациентов превышает общее количество коек - всего по стране на лечении находятся 230 человек, состояние еще 52 человек оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, 24 мая за сутки зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом - 359 человек. Число выявленных инфицированных выросло до 6661 человека. Жертвами пандемии в стране стал 81 человек. Вечером в воскресенье стало известно об изоляции города Севан из-за эпидемии.

С 16 марта в Армении действует режим чрезвычайного положения, в мае он был продлен до 13 июня.

С 18 мая в Армении режим ЧП был ослаблен, заработал общественный транспорт. Открылись также торговые центры, открылись объекты общественного питания. Сразу после смягчения режима было зафиксировано пиковое число заразившихся, за сутки к 18 мая выявили 351 человека.