Отказ от карантина не спас Швецию от кризиса

Отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса COVID-19 не спас Швецию от кризиса. В апреле уровень безработицы в стране составил 7,9 процента. Аналитик Bloomberg Йоханна Йенссон считает, что этот показатель может вырасти до 17 процентов. Больше всего пострадали рестораны и предприятия сферы туризма, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Власти страны намерены принять законопроект об упрощенной процедуре увольнения сотрудников работодателями.

Ульф Кристерссон, лидер умеренной партии, назвал этот документ, разрабатываемый с 2018 года, крупнейшей атакой против трудящихся за последние десятилетия. Он посоветовал правительству "выбросить в урну" такой законопроект. Профсоюзные лидеры также выражают свое недовольство, а оппозиция собирается объявить вотум недоверия премьеру Швеции Стефану Левену.

Швеция не вводила строгие карантинные меры: работа предприятий сферы услуг, а также школ и детсадов не прерывалась во время эпидемии. Жителям лишь рекомендовали соблюдать меры предосторожности. По числу заражений и жертв коронавируса Швеция намного опередила соседние Норвегию, Финляндию и Данию. В стране зафиксировано 34000 случаев заражения, умерли более 4 тысяч.