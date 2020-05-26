Германия выделила 9 млрд. евро на спасение Lufthansa

Власти ФРГ и руководство Lufthansa, сильно пострадавшей от пандемии, согласовали предварительную сделку по спасению флагманской немецкой авиакомпании на 9 млрд евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, план помощи предусматривает, что правительство Германии приобретёт 20% акций Lufthansa и получит 2 места в наблюдательном совете группы, которая таким образом впервые с 1997 года станет частично государственной.

При этом Lufthansa закроет свой лоукостер Germanwings, что приведёт к потере 10 тысяч рабочих мест.