В Торонто произошла стрельба, есть раненые

Три человека получили ранения из-за стрельбы в центральной части Торонто, одн из них - молодой мужчина - впоследствии умер в больнице, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Погибшему был 21 год. Вместе с ним пострадали 15-летний подросток и 27-летняя женщина, они находятся в больнице в тяжелом состоянии, но их жизни уже вне опасности. Личности погибшего и пострадавших не раскрываются.

Как сообщил шеф полиции Торонто Марк Сондерс, стражи порядка просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что нападение было спланировано. Стрелявшие 40 минут ждали 21-летнего мужчину и 15-летнего подростка в припаркованном автомобиле, а когда те подошли к своей машине, открыли по ним огонь. Жертвы попытались убежать, в этот момент ранение получила случайная прохожая.

Очевидцы сообщили, что услышали шесть или семь выстрелов и звук резко уезжающего автомобиля. В настоящее время полиция разыскивает машину преступников и просит помощи у возможных свидетелей происшествия.

Ранее сообщалось, что пострадали ребенок и двое взрослых.