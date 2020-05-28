На первом месте: как Бразилия переживает коронавирус

Бразилия вышла на первое место по росту летальных случаев от коронавируса. Об этом заявили представители Университета Джонса Хопкинса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно последним данным в Бразилии за последние сутки от коронавируса скончались 807 человек, что является самым высоким показателем среди других стран. В общей сложности на территории Бразилии заразились COVID-19 374 тысяч человек, а умерли умерло 23,4 тысячи.

Как Бразилия переживает коронавирус - в фотогалерее.