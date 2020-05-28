В России стартуют испытания вакцины от коронавируса

Российские ученые через неделю планируют начать испытания экспериментальной вакцины от коронавируса, которая основана на ослабленной версии вируса гриппа, используя "очеловеченных" трансгенных мышей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам рассказала руководитель отдела вирусологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Лариса Руденко.

"Буквально через неделю мы начнем проводить опыты на трансгенных мышах. Я надеюсь, что после завершения этих исследований мы перейдем на эксперименты на более крупных животных и до конца года завершим доклинические испытания. Мы рассчитываем, что эта вакцина будет эффективной не только при борьбе с коронавирусом, но и гриппом", - сказала Руденко.

Сейчас в России разрабатывают девять различных вакцин, которые потенциально способны защитить организм человека от коронавируса нового типа. Шесть из них разрабатывает государственный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор", еще две - компания "Биокад". Девятую вакцину создает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток.

Одну из вакцин "Биокад" разрабатывает вместе с Институтом экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Она основана на ослабленном вирусе гриппа, геном которого отредактирован таким образом, что внутри вирусных частиц есть белки оболочки коронавируса SARS-CoV-2.

"Мы традиционно разрабатываем вакцины на базе живых вирусов, однако в этом случае мы создаем не просто живую, но и векторную вакцину на основе ослабленного штамма гриппа. С помощью нашего коммерческого партнера мы синтезировали и вставили в ослабленный вирус гриппа ряд антигенов SARS-CoV-2, максимально стимулирующих гуморальный и клеточный иммунитет, в том числе и в слизистой носа и верхних дыхательных путях, которые играют роль "ворот" для инфекции", - пояснила Руденко.

Технология производства таких вирусных частиц, по ее словам, легко масштабируется, ей не нужны куриные эмбрионы и другие дорогие или малодоступные компоненты, которые обычно мешают производить вакцину в промышленных масштабах. Это значительно упростит и ускорит вакцинацию населения и сделает ее более доступной.