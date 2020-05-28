США накрыла мощная волна банкротств
США накрыла мощнейшая волна банкротств со времен Великой рецессии 2009 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Bloomebrg.
По данным агентства, только в мае 2020 года на банкротство подали 27 компаний с невыполненными обязательствами на 50 миллионов долларов. Среди них одна из крупнейших американских сетей универмагов, производитель одежды и обуви с более чем столетней историей J.C. Penney. Для сравнения, в мае 2009 года таких банкротств было 29.
В целом, за первые пять месяцев 2020 года на банкротство в США подали 98 компаний с обязательствами свыше 50 миллионов долларов. При этом 11 лет назад таких компаний к июню было 142.
Ранее мощную волну банкротств предрекли Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы. По оценке аналитиков, в стране в 2020 году на фоне пандемии коронавируса разорятся свыше 29 тысяч местных компаний. Это на 54 процента больше, чем в 2019-м.
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