Жертвами коронавируса в Москве стали еще 78 человек

В Москве в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19 скончались еще 78 пациентов. Об этом сообщает городской оперштаб.

Общее число летальных исходов в столице за время пандемии возросло до 2408 человек.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительные результаты теста на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.