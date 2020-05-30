В России ликвидировали боевиков, готовящих теракты

В ходе боя в городе Сунжа (Ингушетия) в субботу уничтожены двое бандитов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил осведомленный источник.

По его словам, спецоперация завершена.

Позже информированный источник рассказал агентству, что ликвидированные в хозяйственной постройке в Сунже боевики опознаны. "По предварительной информации, это уроженцы Ингушетии Мерешков Билан Яхьяевич и некий Оздоев", - заявил он.

При этом собеседник "Интерфакса" отметил, что изначально выдвигалась версия о нейтрализации двух граждан Узбекистана, в связи с тем, что в этом дворе работали в мастерской люди из этой страны. Но эта информация не подтвердилась, уничтоженные бандиты оказались местными жителями.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что в Сунже был введен режим контртеррористической операции, блокирована группа боевиков.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщал "Интерфаксу", что бандиты укрылись в хозяйственном здании в городе.