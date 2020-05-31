https://news.day.az/world/1239850.html Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 400 тыс.
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 400 тыс.
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 268, общее число заразившихся в России достигло 405 843 случаев. Суточный рост составил 2,3%. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
За сутки в РФ выписали 4 414 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, всего вылечились 171 883 человека.
В РФ зафиксировано самое низкое с 25 мая число умерших за сутки - 138.
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