На Берлинской стене появилось граффити с погибшим в США Флойдом

На остатках Берлинской стены в Германии, ставших всемирно известным граффити-парком, появился портрет Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе (США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Портрет сопровожден надписью "Я не могу дышать" - это последние слова мужчины, которого полицейский задушил, прижав его шею коленом к земле.

Как сообщает Deutsche Welle, на улицы Берлина вышли несколько сотен протестующих против полицейского произвола в США. Они пришли к американскому посольству с плакатами "Прекратите нас убивать" и "Правосудие для Джорджа Флойда".