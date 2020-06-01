https://news.day.az/world/1240300.html На Берлинской стене появилось граффити с погибшим в США Флойдом
На Берлинской стене появилось граффити с погибшим в США Флойдом
На остатках Берлинской стены в Германии, ставших всемирно известным граффити-парком, появился портрет Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе (США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Портрет сопровожден надписью "Я не могу дышать" - это последние слова мужчины, которого полицейский задушил, прижав его шею коленом к земле.
Как сообщает Deutsche Welle, на улицы Берлина вышли несколько сотен протестующих против полицейского произвола в США. Они пришли к американскому посольству с плакатами "Прекратите нас убивать" и "Правосудие для Джорджа Флойда".
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