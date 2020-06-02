Спецоперация в Стамбуле, десятки задержанных военных

Правоохранительные органы Турции выдали ордер на арест 118 человек, подозреваемых в связях с организацией FETO.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Anadolu.

Согласно информации, задержания производились на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой Стамбула. Ордера на арест 42 военнослужащих и сотрудников жандармерии - 24 из них находились на службе, выданы на основании заявлений, сделанных ранее задержанными людьми, и анализа содержания телефонных звонков.

Также в прокуратуре Стамбула ходатайствовали о задержании еще 76 военных, жандармов и гражданских лиц после того, как выявили, что те использовали таксофоны для связи с окружением Гюлена. Отмечается, что из них на активной службе находились 74 человека.