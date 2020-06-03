В еще одной стране cообщили об окончании эпидемии COVID-19
В Национальном совете по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории заявили, что признают эпидемию коронавируса нового типа в стране оконченной.
Об этом сообщает Twitter черногорского кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В правительстве республики отметили, что NKT утвердил предложение Института общественного здоровья об объявлении в Черногории окончания эпидемии COVID-19.
"Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан", - указано в заявлении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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