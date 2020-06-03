Ученые опасаются мощного извержения вулкана в США

Ученые напомнили, что Штаты могут столкнуться с куда более страшной проблемой, нежели беспорядки или даже пандемия коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сейсмологи сообщили: в национальном парке Йеллоустоун только за один день 29 мая было зафиксировано больше десятка землетрясений. Это при том, что раньше их было не более одного-двух в сутки.

Некоторые предположили, что просыпается знаменитый Йеллостоунский супервулкан, который извергался последний раз 174 тысячи лет назад. По расчетам ученых, если это произойдет, выделится энергия, сравнимая с тысячей атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.