Три бывших министра финансов Великобритании предупредили правительство о необходимости готовиться к росту безработицы до уровня 1980-х годов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом пишет The Guardian.

Лорд Алистер Дарлинг, Джордж Осборн и Филип Хэммонд заявили, что правительству срочно необходимо объявить о мерах по смягчению последствий коронавируса, поскольку потери рабочих мест начали расти.

Дарлинг сказал Комитету казначейства Палаты общин, что необходимо задуматься о безработице уровня 1980-х годов. Уровень безработицы в Великобритании достиг пика почти в 12% в 1984 году.

Осборн, преемник Дарлинга, также предположил, что нынешний экономический спад может спровоцировать массовую безработицу. "Это будет большой социальной проблемой и, конечно, экономической проблемой для нынешнего правительства", - предупредил он.

Пандемия COVID-19 и меры по борьбе с ней подорвали деловую активность, что сказалось на рынке труда. Количество новых заявок на пособие по безработице в Великобритании в апреле достигло максимума с 1996 года. Рост числа заявок был бы еще более резким без правительственной программы выплаты 80% заработной платы работникам, находящимся во временном отпуске.

В мае главный экономист Банка Англии Энди Холдейн также заявил, что Великобритания рискует вернуться к высокому уровню безработицы 1980-х годов.

Банк Англии предупредил, что безработица может вырасти более чем вдвое по сравнению с текущим показателем в 3,9% к концу года.

Дарлинг и Хэммонд предостерегли нынешнего главу Минфина Риши Сунака от начала нового раунда жесткой экономии для борьбы с растущими государственными заимствованиями. Они заявили, что министр финансов должен проводить политику в поддержку роста, чтобы обеспечить более сильное восстановление экономики.