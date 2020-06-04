https://news.day.az/world/1241259.html В Иране перевернулся аттракцион в аквапарке, много пострадавших
В Иране перевернулся аттракцион в аквапарке, много пострадавших
В Иране перевернулся аттракцион в аквапарке, пострадали 18 детей и подростков.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в аквапарке в районе Тучал провинции Тегеран.
Из-за сильного ветра произошел разрыв линии электропередачи и аттракцион перевернулся.
Пятеро из пострадавших детей и подростков находятся в тяжелом состоянии.
По факту возбуждено уголовное дело, руководство аквапарка задержано.
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