В Иране перевернулся аттракцион в аквапарке, много пострадавших

В Иране перевернулся аттракцион в аквапарке, пострадали 18 детей и подростков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в аквапарке в районе Тучал провинции Тегеран.

Из-за сильного ветра произошел разрыв линии электропередачи и аттракцион перевернулся.

Пятеро из пострадавших детей и подростков находятся в тяжелом состоянии.

По факту возбуждено уголовное дело, руководство аквапарка задержано.