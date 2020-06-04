В России выразили сомнение об эффективности вакцины против COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нельзя сказать, насколько эффективна будет вакцина против коронавируса.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она пояснила, что можно говорить о сроках создания и исполнения препарата, но пока нельзя понять, насколько эффективным он окажется.

Попова также подчеркнула, что обнадеживаться пока рано.

Она добавила, что вероятнее всего в результате будет не одно лекарство, а целый спектр различных вакцинных препаратов. Использовать их будут для различных групп людей.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.