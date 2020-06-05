Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 июня превысило 6,63 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 6 635 004 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 123,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 391 179 пациентов, 2,87 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (1,87 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (614,9 тысячи человек), Россия (441,1 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (283 тысячи) и Испания (240,6 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 108 211 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.