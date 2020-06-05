В Германии заявили, что аргументы США по "Северному потоку - 2" имеют много общего с фейками

Планы США по расширению санкций против проекта "Северный поток - 2" подрывают правовую безопасность ЕС и могут представлять угрозу для десятка европейских и германских компаний. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Германский бизнес с большой тревогой следит за продолжающимися попытками американских сенаторов санкционировать работы по строительству газопровода "Северный поток - 2", - отмечается в сообщении.

"Эти планы - прямая угроза правовой безопасности в ЕС, они могут привести к санкциям США против десятка германских и европейских компаний", - приводятся слова председателя OAOEV Оливера Хермеса. По его мнению, законопроект сенаторов грозит вызвать большие разногласия в трансатлантических отношениях.

Аргументы похожи на фейки

Хермес указал на то, что "политические аргументы, которые приводят представители США против проекта "Северный поток - 2", имеют очень много общего с "фейковыми новостями" и мало - с реальностью". По его мнению, газопровод "не угрожает европейской энергобезопасности, но обеспечит за счет дополнительных объемов газа то, что цены на электроэнергию останутся на стабильном уровне и ЕС сможет быстрее достигнуть своих климатических целей". "В США уже много лет утверждают, что Германия попадает в зависимость от России из-за энергетических отношений, но доказательства этому нет и по сей день", - добавил он.

Германский бизнес ожидает, что "Северный поток - 2" будет достроен даже в случае расширения санкций со стороны США. "Даже если будут введены санкции, мы исходим из того, что проект, на финансирование которого западноевропейские компании уже потратили более 5 млрд евро, должен быть завершен", - подчеркнул Хермес. Он констатировал, что, как бы там ни было, ограничительные меры приведут к подрыву трансатлантических отношений и репутационным потерям для самих США.

"Затрагивающие Европу энергетические вопросы нужно регулировать в Европе и согласно европейским законам", - отметил Хермес, указав на то, что это не дело представителей США. Он напомнил, что проект "Северный поток - 2" получил все разрешения со стороны ЕС. "Мы ожидаем, что Еврокомиссия и правительство ФРГ защитят европейские компании от этого давления извне и соответственно защитят суверенитет ЕС", - подчеркнул председатель OAOEV.

Над проектом трудились тысячи людей

В Восточном комитете предложили представителям США самим ознакомиться с положением дел непосредственно на месте - на побережье Германии, где будет выходить "Северный поток - 2".

"В успех проекта внесли в Европе вклад тысячи людей, работающих в компаниях из 25 стран", - подчеркнул Хермес, напомнив, что в строительстве трубопровода на последних 150 км участвовали в том числе предприятия средней руки из восточной Германии. "Утверждения сенаторов США, что эти компании и представители государственных служб допуска своей работой угрожают безопасности США, далеки от реальности", - продолжал он.

Ранее американские законодатели Тед Круз (республиканец от штата Техас), Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) и Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Как отмечает пресс-служба Баррассо, законопроект "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Инициатива направлена "на блокировку завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", говорится в заявлении.

О OAOEV

Восточный комитет германской экономики является региональной инициативой экономики ФРГ для стран Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 350 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены Восточного комитета, основанного в 1952 году, и Восточноевропейского объединения германской экономики, основанного в 1989 году, проголосовали за слияние в одну организацию под общим названием Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., зарегистрированное объединение).