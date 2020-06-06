Ликвидирован один из лидеров «Аль-Каиды»

В Мали убит лидер террористической группировки "Аль-Каида" в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль. Его и людей из его ближнего окружения ликвидировали французские военные в результате спецоперации.

Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Парли уточнила, что операция французского спецназа проходила при поддержке союзников 3 июня на севере Мали, в регионе Кидаль. Отмечается, что Друкдаль командовал всеми группами террористов в Северной Африке и районе Сахеля и был эмиром "Аль-Каиды" в странах исламского Магриба.

Друкдаль присоединился к боевикам в 1996 году. В 2006 группировка алжирских террористов GSPC, действующая под его началом, присоединилась к "Аль-Каиде". В начале следующего года они сменили название, а Друкдаль стали эмиром регионального "отделения".