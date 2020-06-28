В мире за сутки выявлено более 179 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 179 тыс., превысив 9,65 млн.

При этом, согласно опубликованным в субботу данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось почти на 7 тыс. и превысило 491 тыс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

27 июня в мире были зарегистрированы 9 653 048 инфицированных и 91 128 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 179 316, число умерших увеличилось на 6 866. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 177 012 новых случая заражения и 5 116 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 4 816 794. За сутки этот показатель вырос на 106 867. Количество умерших там увеличилось на 5 134 и достигло 238 762. В Европе насчитывается 2 638 903 заразившихся и 196 169 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 632, количество умерших увеличилось на 621.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 006 279, зафиксировано 22 964 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 745, умерли 500 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 407 590. Далее следуют Бразилия (1 228 114), Россия (627 646), Индия (508 953), Великобритания (309 364), Перу (268 602), Чили (263 360), Испания (247 905), Италия (239 961) и Иран (217 724).