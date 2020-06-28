В мире от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

Как сообщает Day.Az, по данным Worldometer на 04:00 по бакинскому времени, за сутки от инфекции умерли 4 529 человек. Таким образом, до сегодняшнего от коронавируса умерли 500 608 человек.

На первом месте по количеству жертв коронавируса находятся США (128 152), на втором месте - Бразилия (57 103), на третьем - Великобритания (43 514). За ними следуют Италия (34 716), Франция (29 778), Испания (28 341), Мексика (25 779), Индия (16 103), Иран (10 364), Бельгия (9732).