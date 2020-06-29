Трагедии в Сеуле исполняется 25 лет

29 июня 1995 года в столице Южной Кореи городе Сеул произошло обрушение пятиэтажного торгового центра Сампун ('Sampoong'). Здание рухнуло до самого основания в течение 20 секунд.

В результате трагедии погибли 502 человека. В ходе спасательной операции, которая длилась 3 недели, удалось спасти 937 человек. До терактов 11 сентября в США и обрушения Рана-Плаза в Бангладеше это было самым крупным по количеству жертв обрушением здания в современной мировой истории.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет данный фоторепортаж:

Последствия обрушения торгового центра в Сеуле, 29 июня 1995 года

Родственники пропавших людей, 1995 год

Солдаты и спасатели несут раненую женщину, 29 июня 1995 год

Разборы завалов после обрушения торгового центра 'Sampoong' в Сеуле, 1995 год

Родственники пропавших людей на месте трагедии, 1995 год

Разборы завалов на месте обрушения торгового центра, 1995 год

Разрушенный торговый центр 'Sampoong', 30 июня 1995 года

Торговый центр 'Sampoong' до обрушения