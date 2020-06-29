В США 28 человек из одной семьи заразились коронавирусом

Житель американского штата Калифорния и 27 членов его семьи оказались больны новой коронавирусной инфекцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание New York Post.

Ричард Гарай (Richard Garay) стал первым членом семьи, который заразился. "Все началось с насморка и головной боли, а закончилось высокой температурой и лихорадкой", - рассказал он.

Вскоре от американца подхватил инфекцию его 60-летний отец. В какой-то момент страдающий от жара Гарай сказал отцу: "Папа, я не думаю, что смогу вынести это". Однако он все же выздоровел, а его отец погиб. Те слова стали последними, что он сказал родственнику.

Также коронавирусом заболели дети Гарая, беременная жена его брата и остальные родственники. Большинство из них уже выздоровели.

Мужчина не знает точно, каким образом он и все остальные члены его семьи заразились. Он предполагает, что причиной этому мог стать визит родственника в середине мая. Также он подозревает, что занести COVID-19 в их семью могла сиделка его матери.

Гарай рассказал свою историю журналистам, чтобы предупредить других людей об опасности вируса. "Не хочу, чтобы мой отец погиб зря. Хочу, чтобы люди поняли, что коронавирус - это реальная угроза", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина шесть человек заболели новой коронавирусной инфекцией и погибли после того, как сходили на похороны. Все они, предположительно, заразились от одного человека, который тоже пришел проводить покойного в последний путь.

По последним данным, к 29 июня в мире выявлено 10,3 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 505,6 тысячи человек, 5,6 миллиона человек уже выздоровели. В Соединенных Штатах выявлено 2,6 миллиона случаев заражения, погибли 128,5 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.