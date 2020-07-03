Еда в мире стала дороже

Мировые цены на еду выросли в июне впервые с начала года, об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Индекс цен на продовольственные товары составил в среднем 93,2 пункта в июне, что примерно на 2,4 процента выше, чем в предыдущем месяце. Стоимость растительного масла подскочила на 11,3 процента после снижения в течение четырех месяцев подряд. Сахар стал дороже на 10,6 процента, а молочная продукция - на 4 процента. Цены на зерновые и мясо упали на 0,6 процента с мая.

Согласно отчету, мировое производство зерновых должно достичь нового рекордного уровня в 2,7 миллиарда тонн в 2020 году. Прогнозы производства пшеницы были повышены для Индии и России.