https://news.day.az/world/1250460.html Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,5 млн

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,5 млн

В мире, 4 июля 2020 08:00 356
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,5 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 42 223 - до 1 539 081. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Минздрава страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из последней сводки, за минувшие сутки зафиксированы 1 290 смертей от последствий инфекции. В общей сложности умерли 63 174 человека, выздоровели свыше 868 тыс. пациентов.

Очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион, в который входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс. В нем насчитываются свыше 534 тыс. инфицированных и 29 062 умерших. Вторым по количеству подтвержденных случаев заражения продолжает оставаться северо-восток страны. В девяти штатах этого региона выявлено более 526 тыс. случаев инфицирования и 20 409 умерших от заболеваний, вызываемых инфекцией.

Большое количество заражений и смертей по-прежнему фиксируется на севере страны (почти 281 тыс. инфицированных). Там от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 864 пациента. В центральных и западных штатах, где массовое распространение инфекции началось позже, число заразившихся увеличилось до 108,5 тыс., умерли 2 045 человек. Меньше всего инфицированных отмечено на юге (около 89 тыс.), там умерли 1 794 пациента с коронавирусом.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения (на первом месте - США). В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов заражения.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Дагестане похоронили тренера Абдулманапа Нурмагомедова 09:29, Спорт 90
Жертвой стрельбы в Алабаме стал восьмилетний ребенок 09:25, В мире 116
Поправки в российскую Конституцию вступили в силу 09:19, В мире 181
В Японии объявили эвакуацию из-за ливней - ФОТО 09:15, В мире 200
Qadağa olmasa da, marketlərdə izdiham olub 09:11, Azərbaycanca 279
США вновь бьют антирекорды: число заразившихся COVID-19 за сутки составило 57 497 09:10, В мире 228
ЧБТР планирует выпустить второй транш манатных облигаций 09:07, Экономика 240
Авиакомпании сокращают рабочие места - ВИДЕО 09:04, В мире 273
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 июля 09:00, В мире 335
В Европе объяснили критерии для открытия границ 08:31, В мире 382
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,5 млн 08:00, В мире 359
В Канаде разбился небольшой самолет, есть жертвы 07:01, В мире 374
В Китае раскрыли аферу с 80 тоннами поддельного золота 06:18, В мире 404
В ВОЗ назвали единственный «обнадеживающий» препарат против COVID-19 05:06, Медицина 527
"Атлетико" разгромил "Мальорку" в матче чемпионата Испании 04:09, Спорт 369
Состояние Илона Маска увеличилось за неделю более чем на $5 млрд 03:10, В мире 385
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом 02:04, В мире 358
Pnevmoniya olanlar tam sağalmaq üçün bunları yesinlər - MƏSLƏHƏT 01:03, Azərbaycanca 2 085
В Баку и других городах с сегодняшнего дня перестает работать общественный транспорт 00:46, Общество 3 794
Льготные кредиты на 500 миллионов в Азербайджане - как это будет работать - ОБЪЯСНЯЕТ ЭКСПЕРТ 00:44, Экономика 2 491
10 000 турагентов в Азербайджане ждут окончания карантина - ИНТЕРВЬЮ 00:35, Экономика 2 928
Хыналыг - будущий шедевр списка наследия ЮНЕСКО - Историк специально для Day.Az - ФОТО 00:20, Культура 2 442
В России задержали замминистра образования - коррупция на 40 миллионов 3 июля 23:02, В мире 3 623
В Израиле объявили вторую волну коронавируса 3 июля 22:54, Медицина 3 002
Благодарственные письма: Господин Президент, мы поддерживаем все Ваши решения, принятые во благо каждого гражданина 3 июля 22:19, Политика 3 029
Hindistanda yerli koronavirus vaksininin sınaqları başlayır 3 июля 22:05, Azərbaycanca 3 095
ВОЗ: коронавирус не стал более агрессивным вследствие мутации 3 июля 22:05, Медицина 3 235
В Европе появятся новые деньги 3 июля 21:35, В мире 4 126
Жан Кастекс вступил в должность премьера Франции 3 июля 21:24, В мире 3 155
Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом 3 июля 21:16, В мире 3 211
BMW будет продавать подписку на некоторые функции своих авто 3 июля 21:00, Технологии 3 318
Германия и Испания отказываются от угля 3 июля 20:49, В мире 3 428
Режим въезда в Словению ужесточается с 4 июля 3 июля 20:41, В мире 3 391
В случае скученности пассажиров будут задействованы дополнительные автобусы - Шахмар Мовсумов 3 июля 20:33, Общество 4 564
Глава ВОЗ призвал обеспечить всеобщий доступ к создаваемым вакцинам от коронавируса 3 июля 20:30, В мире 3 323
Противовирусные препараты следует принимать только по назначению врача - TƏBİB 3 июля 20:24, Общество 4 626
Джорджо Армани стал послом Всемирной туристской организации ООН 3 июля 20:20, Туризм 3 346
Volvo забирает с рынка свыше двух млн автомобилей 3 июля 20:11, Технологии 3 482
Статус разрешения на передвижение можно проверить в электронном кабинете - Ульви Мехтиев 3 июля 20:02, Общество 4 651
Крупнейший пенсионный фонд мира потерпел рекордные убытки 3 июля 19:54, В мире 3 504
В Евросоюзе разрешили продажу первого лекарства от коронавируса 3 июля 19:45, Медицина 3 936
Каждая распространяемая в соцсетях информация изучается - Шахмар Мовсумов 3 июля 19:33, Общество 4 340
Шахмар Мовсумов: В аптеках нет дефицита медицинских масок 3 июля 19:25, Общество 4 061
Пандемия привела к резкому росту смертей от сердечных заболеваний в США 3 июля 19:17, В мире 3 586
Тахир Миркишили: Включение АМИ Trend в топ-3 авторитетных медиа Европы - большой успех коллектива агентства 3 июля 19:06, Политика 3 611
Шахмар Мовсумов: Контроль в период карантина будет усилен 3 июля 19:00, Общество 4 684
В Нахчыване выявлено 142 случая заражения - глава TƏBİB 3 июля 18:57, Общество 4 202
Шахмар Мовсумов: Ответственность за смерть 235 человек лежит и на нарушителях карантина 3 июля 18:50, Общество 4 208
Шахмар Мовсумов: Пострадавшим от пандемии секторам предусмотрена поддержка 3 июля 18:46, Экономика 4 270
TƏBİB: В Азербайджане начали проводить серологические тесты 3 июля 18:43, Медицина 5 918
Шахмар Мовсумов: Из-за постов возникали заторы в городе 3 июля 18:39, Общество 4 483
Şahin Mustafayev Milli Koordinator vəzifəsindən azad edildi 3 июля 18:40, Siyasət 3 762
Глава TƏBİB: Лечатся более 600 пациентов с симптомом «матового стекла» в легких 3 июля 18:37, Общество 4 274
Шахмар Мовсумов: Лица, не соблюдающие подписанные обязательства и заражающие других, несут уголовную ответственность 3 июля 18:32, Общество 3 942
С 5 июля при получении СМС-разрешений люди должны вести данные и своих автомобилей - Ульви Мехтиев 3 июля 18:27, Общество 6 581
Стало известно, в каком случае возобновится передвижение между районами 3 июля 18:21, Общество 5 409
TƏBİB: Среди медперсонала тоже есть случаи заражения 3 июля 18:18, Общество 4 116
Ульви Мехтиев: В выходные такси будут работать 3 июля 18:16, Общество 4 555
Ульви Мехтиев: Предприятия должны сами организовать перевозку своих работников 3 июля 18:13, Общество 8 285
Минздрав об обеспечении лекарствами больных коронавирусом, получающих лечение дома 3 июля 18:11, Общество 4 808
Шахмар Мовсумов сделал заявление о выплате 190 манатов - ПОДРОБНОСТИ 3 июля 18:07, Экономика 8 188
TƏBİB: Выявляются новые клинические признаки COVID-19 3 июля 18:05, Общество 4 528
Разрешения до 5 июля на портале icaze.e-gov.az будут автоматически деактивированы 3 июля 18:02, Общество 4 686
Коронавирусом больше всех заражаются люди в возрасте 50-59 лет 3 июля 18:00, Общество 4 143
TƏBİB пригласил из-за рубежа известных врачей 3 июля 17:57, Общество 4 430
Ульви Мехтиев: Аннулировано около 85 тыс. разрешений 3 июля 17:54, Общество 5 108
В систему разрешений внесены изменения - Официально 3 июля 17:51, Общество 9 466
В Японии число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч 3 июля 17:49, В мире 3 747
TƏBİB: В Баку заполненность коек достигает 80-85% 3 июля 17:46, Общество 4 606
Статистика заражения коронавирусом по регионам Азербайджана - ЦИФРЫ 3 июля 17:40, Общество 4 981
59 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ - глава TƏBİB 3 июля 17:34, Общество 4 474
В Азербайджане число летальных случаев от коронавируса меньше 2% 3 июля 17:32, Общество 4 115
В Устав Государственной налоговой службы внесены изменения - Указ Президента Ильхама Алиева 3 июля 17:29, Политика 3 920
Рамин Байрамлы: На поминках коронавирусом одновременно заразились 84 человека 3 июля 17:28, Общество 5 796
Еще в 84 объектах Азербайджана выявлены нарушения - ФОТО 3 июля 17:25, Общество 4 094
Балаханы превратились в современную туристическую зону - ФОТО 3 июля 17:20, Туризм 4 903
В Азербайджане выявлено 583 новых случая заражения коронавирусом, 395 вылечившихся, 7 скончались - ФОТО 3 июля 17:14, Общество 5 711
Кабинет министров утвердил решение о продлении карантинного режима 3 июля 17:12, Общество 8 346
Шахмар Мовсумов о борьбе с коронавирусом: Это война! 3 июля 17:10, Общество 4 620
Стало известно, какие такси смогут работать в выходные дни 3 июля 17:07, Общество 5 319
Minnətdarlıq məktubları: Cənab Prezident, hər bir vətəndaşımızı düşünərək qəbul etdiyiniz bütün qərarları dəstəkləyirik 3 июля 16:59, Siyasət 3 831
Dövlət Vergi Xidmətinin Əsasnaməsində dəyişiklik edildi - FƏRMAN 3 июля 16:58, Siyasət 3 945
“İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı"nda dəyişiklik edildi - FƏRMAN 3 июля 16:57, Siyasət 3 838
Граждане Грузии не смогут посетить Данию 3 июля 16:55, В мире 4 178
İqtisadiyyat Nazirliyinin səlahiyyətləri artırıldı - FƏRMAN 3 июля 16:54, Siyasət 3 993
Испания готовит инвестиционный план по восстановлению экономики на €150 млрд 3 июля 16:48, В мире 4 019
Кто может обращаться в поликлиники Баку в связи с COVİD-19? - Ответ Минздрава 3 июля 16:42, Общество 4 721
Арье Гут: Израиль и Азербайджан на протяжении истории были рядом, плечом к плечу 3 июля 16:37, Политика 4 117
Арестован сын владельца AmrahBank 3 июля 16:34, Общество 6 949
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Дональду Трампу 3 июля 16:29, Политика 20 364
Пассажирский лайнер столкнулся с телетрапом в аэропорту Амстердама - ВИДЕО 3 июля 16:23, В мире 4 272
Лейла Алиева: Милосердное сердце, бьющееся с любовью к Родине - ФОТО 3 июля 16:09, Политика 28 631
Египет арестовал врачей за распространение данных о коронавирусе 3 июля 15:56, В мире 4 407
В маркете в Баку задержали зараженного коронавирусом - ФОТО 3 июля 15:46, Общество 6 662
Индия продлила запрет на международные авиарейсы 3 июля 15:42, В мире 4 423
Из Азербайджана морем в Казахстан отправлены еще 26 человек 3 июля 15:34, Общество 4 607
Азербайджан и Индонезия подпишут меморандум в области энергетики 3 июля 15:29, Экономика 4 393
Хачатуров украл 3,2 миллиарда у Газпромбанка - оффшорный скандал 3 июля 15:25, Политика 5 655
Умер отец Хабиба Нурмагомедова 3 июля 15:18, Спорт 6 138
Медучреждения Азербайджана получают индивидуальные защитные средства в рамках инициативы ЕС и ВОЗ - ВИДЕО 3 июля 15:11, Общество 4 885
Завтра в Баку ожидается до 33 градусов тепла 3 июля 15:06, Общество 9
Заповедник "Хыналыг" включен в предварительный Список кандидатов Всемирного наследия ЮНЕСКО 3 июля 15:02, Общество 4 942
В Пакистане поезд протаранил на переезде автобус с паломниками, есть жертвы 3 июля 15:00, В мире 4 439
Назначен новый премьер-министр Франции 3 июля 14:53, В мире 4 678
В Азербайджане будут повторно проведены онлайн-собеседования для учителей 3 июля 14:51, Общество 4 741
Актеры театра КВН "Planet Parni iz Baku" поддержали Бахрама Багирзаде - ВИДЕО 3 июля 14:41, Культура 4 906
На крупном бакинском проспекте ограничат движение транспорта - на 2 дня 3 июля 14:36, Общество 5 975
Samsung случайно раскрыла новый флагман 3 июля 14:30, Технологии 4 706
Парламент Азербайджана провел плодотворную работу в ходе весенней и внеочередной сессий - глава комитета 3 июля 14:21, Политика 4 516
Масштабы кризиса в Европе превзошли ожидания 3 июля 14:11, В мире 4 897
В Азербайджане отложен процесс перевода студентов 3 июля 14:04, Общество 5 112
Twitter удаляет термины "черный список", "хозяин" и "раб" 3 июля 14:00, Технологии 4 714
Четыре сотрудника телеканала «ARB24» заразились коронавирусом 3 июля 13:48, Общество 5 172
Итальянцы в восторге от азербайджанского десерта - ВИДЕО 3 июля 13:45, Гурмания 5 763
В Баку возобновляется работа экспресс-маршрутов 3 июля 13:41, Общество 6 722
Сильный взрыв в Турции, более 70 пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 3 июля 13:31, В мире 4 968
ЦИК России утвердил результаты всенародного голосования 3 июля 13:22, В мире 4 913
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов 3 июля 13:15, В мире 4 823
СГБ провело спецоперацию в МИД 3 июля 13:09, Общество 9 798
Гюльнара Мамедзаде: Азербайджан заявил о себе, как о растущем региональном технологическом хабе 3 июля 13:04, Политика 5 032
В мире 17 вакцин от COVID тестируют на людях 3 июля 12:56, Медицина 5 114
Врач рассказал о состоянии Бахрама Багирзаде 3 июля 12:47, Общество 7 160
Что делать тем, кто не получил ответы теста на COVID-19? - Официальный ответ 3 июля 12:44, Общество 5 983
Определились победители международного конкурса Azerbaijan Photo Salon 2020 - ФОТО 3 июля 12:35, Культура 5 103
Подразделения азербайджанской армии привлекут к патрулированию в карантин - Официально 3 июля 12:31, Политика 6 506
В Азербайджане продлен карантин: почему это важно – ПОДРОБНОСТИ 3 июля 12:27, Политика 8 471
Меркель впервые с начала пандемии появилась на публике в защитной маске 3 июля 12:24, В мире 5 091
Жених заразил COVID-19 всех гостей на свадьбе и умер - в Индии 3 июля 12:16, В мире 5 395
Названа дата выхода первого смартфона со скручивающимся экраном 3 июля 12:10, Технологии 5 257
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 667 тысяч 3 июля 12:03, В мире 5 172
В столице Сербии вводят режим ЧС из-за коронавируса 3 июля 11:55, В мире 5 239
На карантине здание Европарламента было разграблено 3 июля 11:46, В мире 5 452
Премьер Франции подал в отставку 3 июля 11:39, В мире 5 483
Названо новое опасное свойство коронавируса 3 июля 11:37, Медицина 6 064
Еда в мире стала дороже 3 июля 11:28, В мире 5 586
В Губинском районе задержаны организаторы «Последнего звонка» - ФОТО 3 июля 11:22, Общество 8 422
Вспышки коронавируса произошли в открывшихся музеях Москвы 3 июля 11:18, В мире 5 617
Сотрудничество Азербайджана и Украины в рамках международных организаций находится на высоком уровне - ФОТО 3 июля 11:14, Политика 5 226
На бакинских улицах и проспектах проведут дезинфекцию - ДАТА 3 июля 11:11, Общество 8 100
Главный директор по розничным продажам Kapital Bank Рамиль Имамов: «Наша цель в расширении ипотечного кредитования – удовлетворить потребности людей в жилье» (R) 3 июля 11:06, Экономика 5 480
В Армении за сутки зарегистрировано 662 новых случая заражения коронавирусом 3 июля 10:59, В мире 5 467
Индонезия захотела создать свою вакцину от коронавируса 3 июля 10:55, Медицина 5 503
Армяне пытаются столкнуть Россию с Турцией и Азербайджаном - ПРОВОКАЦИЯ В СМИ 3 июля 10:51, Политика 6 824
Коронавирус: В США суточный рекорд заболеваемости, Франция ждет второй волны 3 июля 10:40, В мире 5 531
Microsoft показала новый дизайн Windows 3 июля 10:32, Технологии 5 603
В Индии число заражений коронавирусом увеличилось на 21 тысячу 3 июля 10:21, В мире 5 469
Azərbaycanın bu rayonunda COVİD-19-a yoluxma ilə bağlı müraciət yoxdur - Baş həkim 3 июля 10:19, Azərbaycanca 6 023
Арзу Нагиев: Азербайджан и Россия показали блестящий пример борьбы с глобальной катастрофой 3 июля 10:12, Политика 5 618
Будут ли завтра работать аптеки и маркеты? - Официальный ответ 3 июля 10:05, Общество 24 043
В Иране за сутки 2652 случаев заражения коронавирусом 3 июля 09:59, В мире 5 687
Еще новости