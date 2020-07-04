200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса

В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек. Об этом сообщил глава каталонского женералитета Ким Торра, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Каталонии усилены меры безопасности и введены карантинные меры, передает телеканал "Россия 24". За порядком следят более 200 полицейских, жителям запретили въезд и выезд из этой зоны.

Также власти призвали людей не собираться большими компаниями. Приостановлено посещение в домах престарелых. Пожилых людей просят не покидать свои дома, остальных - максимально сократить контакты.

Решение ввести в районе Сегриа на западе автономии строгий карантин принял глава правительства Каталонии Ким Торра из-за значительного роста заражений коронавирусом. Оно будет действовать до дальнейших распоряжений, передает "Интерфакс".

Медики скорой помощи и врачи университетской больницы города Виланова обустраивают полевой госпиталь для заразившихся. В Каталонии с начала эпидемии подтверждено 62 тысячи случаев заражения коронавирусом, 5,6 тысячи пациентов умерли.