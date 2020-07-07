https://news.day.az/world/1251375.html В Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
В Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Украине за сутки выросло на 564, умер 21 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
За все время пандемии в стране заболели 49 607 человек, выздоровели - 22 193, количество летальных исходов составило 1 283.
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