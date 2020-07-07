В Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607

Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Украине за сутки выросло на 564, умер 21 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За все время пандемии в стране заболели 49 607 человек, выздоровели - 22 193, количество летальных исходов составило 1 283.