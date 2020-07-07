https://news.day.az/world/1251561.html Глава ВОЗ: Вспышка коронавируса ускоряется
Глава ВОЗ: Вспышка коронавируса ускоряется
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 в мире еще не достигла своего пика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Гебрейесус рассказал, что за выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения.
"Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии", - заключил глава ВОЗ.
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