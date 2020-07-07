Глава ВОЗ: Вспышка коронавируса ускоряется

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 в мире еще не достигла своего пика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гебрейесус рассказал, что за выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения.

"Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии", - заключил глава ВОЗ.