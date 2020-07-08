Как минимум пять человек погибли в провинции Хубэй на территории центральной части КНР в результате схода оползней, вызванных проливными дождями. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее региональное управление по чрезвычайным ситуациям проинформировало, что под завалом оказались девять жителей. ЧП произошло рано утром в уезде Хуанмэй, куда власти оперативно направили медиков, спасателей и полицию. К поиску пострадавших также привлечены несколько десятков добровольцев из местного населения.

По данным полиции, одну пострадавшую - женщину в возрасте 81 года - удалось спасти. Ее отправили в ближайшую больницу. Поиски еще трех человек продолжаются.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в центральной части и на юге КНР продолжатся проливные дожди. В связи с этим власти напоминают населению о необходимости сохранять повышенную бдительность и избегать мест, опасных для жизни в связи с риском затопления.