Более 12 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 12 млн человек, свидетельствуют данные ресурса Worldometers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В общей сложности число зараженных составило 12 010 593. Выздоровевших - 6 951 695. Скончавшихся - 548 057.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.