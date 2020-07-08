https://news.day.az/world/1251864.html Более 12 млн человек в мире заразились коронавирусом
Более 12 млн человек в мире заразились коронавирусом
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 12 млн человек, свидетельствуют данные ресурса Worldometers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В общей сложности число зараженных составило 12 010 593. Выздоровевших - 6 951 695. Скончавшихся - 548 057.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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