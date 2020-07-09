https://news.day.az/world/1251911.html Адвокат Ефремова будет добиваться для него оправдательного приговора
Адвокат Ефремова будет добиваться для него оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдания для своего подзащитного. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС, передает Day.Az.
"Любой нормальный адвокат добивается оправдания. И я не исключение. Я собрал достаточно доказательств, чтобы убедить суд в невиновности Ефремова, а дальше, что будет - покажет суд", - сказал он.
В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский считает, что "началась некая подковерная игра".
"Если мы возьмем за основу все, что было сказано в течение этого месяца, то мы видим, насколько менялась позиция [защиты Ефремова] за это время", - сказал он.
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