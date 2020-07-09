Адвокат Ефремова будет добиваться для него оправдательного приговора

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдания для своего подзащитного. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС, передает Day.Az.

"Любой нормальный адвокат добивается оправдания. И я не исключение. Я собрал достаточно доказательств, чтобы убедить суд в невиновности Ефремова, а дальше, что будет - покажет суд", - сказал он.

В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский считает, что "началась некая подковерная игра".

"Если мы возьмем за основу все, что было сказано в течение этого месяца, то мы видим, насколько менялась позиция [защиты Ефремова] за это время", - сказал он.