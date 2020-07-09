https://news.day.az/world/1252091.html Еще 2 страны переходят на евро
Еще 2 страны переходят на евро
Еще две европейские страны перейдут на Евро.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, упомянутые страны - Хорватия и Болгария.
Теперь Еврозона готовится сделать первый шаг, чтобы обе страны могли перейти на евро.
Отметим, что переход Хорватии и Болгарии к евро обеспечит дальнейшее расширение еврозоны с 19 членами еврозоны, которое продолжается с 2015 года.
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